Арахамия прокомментировал инициативу Бужанского по отмене языкового закона

Давид Арахамия отметил, что законопроект Максима Бужанского относительно отмены закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного будет обсуждаться на заседании фракции.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал инициативу депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского по отмене закона о государственном языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я не оцениваю. У нас не было никакого обсуждения на фракции. Я знал об этих планах Бужанского, он ждал заключения Венецианской комиссии. Это его личная позиция. Он зарегистрировал этот законопроект. У нас не было никакого обсуждения, мы не можем запретить ни одному депутату вносить любые законопроекты", - отметил лидер фракции.

По словам Арахамии, когда законопроект будет зарегистрирован и его распределят для рассмотрения в комитете, этот вопрос будет обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно языкового закона. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинскую власть отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

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10 декабря Бужанский сообщил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу. При этом целесообразность отмены языкового закона Бужанский обосновывает рекомендациями Венецианской комиссии. Он уверен, что отмена закона об украинском языке "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", а также для "широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа".

Комментируя законодательную инициативу Бужанского, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что не "каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции".