Сенцов благодарен Путину за объединение Украины: "без этого мы бы прогнивали, как Беларусь"

В то же время он считает, что пока Путин остается у власти, Украина не сможет освободить Донбасс.

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов выразил благодарность российскому президенту Путину, поскольку его действия объединили Украину.

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Как сообщает «theБабель», такое заявление Сенцов сделал на встрече с ветеранами войны на Донбассе, активистами и волонтерами в Veteran Нub. Режиссер более двух часов отвечал на вопросы.

«Как бы я не ненавидел Путина, я ему благодарен за то, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами», – отметил Сенцов.

В то же время он считает, что пока Путин остается у власти, Украина не сможет освободить Донбасс.

«Он не отдаст его на наших условиях. Крым он тем более не отдаст, он скорее Кремль отдаст, чем Крым. Но Путин не вечен, мы все вернем, рано или поздно. Но это когда-то. А наши ребята сидят в плену сейчас. И что мы можем — это вернуть их. Это то, что мы должны делать», – отметил Сенцов.

Ранее Олег Сенцов стал на воинский учет и получил временное удостоверение военнообязанного.