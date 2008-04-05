Виктор Шендерович: демократия – не значит отдавать власть мерзавцам

Известный российский литератор и сатирик Виктор Шендерович в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» рассказал об особенностях постсоветского периода и своих взглядах на свободу и демократию.

«Почему нынешние сторонники коммунистов говорят, что демократы развалили страну? При демократах это просто обнаружилось – та мерзость, которая лежала в морозильнике при тоталитарном режиме, при демократах была вынута из морозильника, оттаяла и начала пахнуть, – объяснил сатирик. – Значит, есть два пути: первый – обратно в морозильник и ждать, пока снова рванет, то есть не иметь представления о своей стране, о том, какая она, о том, каково общество, какие проблемы стоят, и по всем естественным историческим законам в тот момент, когда снова рухнет очередная империя, эта гадость вылезет из морозилки и начнет пахнуть еще тяжелее. Либо – стараться более тонкими демократическими механизмами решать эту проблему. Демократия – это не значит, что все расслабились и можно отдавать власть мерзавцам, при демократии есть возможность демократического контроля над экстремизмом».