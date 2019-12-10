В ЕС заявили, что "нормандский саммит" открыл новое окно возможностей для реализации Минских соглашений

В Евросоюзе ожидают, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для воплощения Минских соглашений в полном объеме.

Саммит лидеров стран "нормандского формата", который состоялся в Париже 9 декабря, открыл новое окно возможностей для полной реализации Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, которой располагает УНИАН.

"Мероприятия, которые были согласованы в рамках "нормандского формата", а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация необходима и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины с обеих сторон линии разграничения", - подчеркнул представитель ЕС.

По его словам, "новая динамика переговоров в "нормандском формате" открывает окно возможностей, которое стороны должны использовать для прогресса в осуществлении Минских соглашений". "Это остается ключом к длительному и мирному решению конфликта на востоке Украины и будет способствовать значительному улучшению отношений между ЕС и Россией", - заявил Стано.

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Кроме того, в заявлении сказано, что "ЕС ценит конструктивный подход со стороны Украины и ожидает, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для воплощения Минских соглашений в полном объеме".

Вместе с тем, Евросоюз подтверждает свою поддержку усилиям Франции и Германии в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. ЕС готов и в дальнейшем поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"ЕС напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех установленных".

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.