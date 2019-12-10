В США назвали успешными переговоры лидеров стран «нормандского формата»

Американские дипломаты считают, что на переговорах в Париже 9 декабря достигнут важный прогресс.

В Соединенных Штатах Америки назвали успешными переговоры лидеров стран «нормандского формата», которые состоялись в Париже 9 декабря.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

«Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в «нормандском формате», который возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов», - отмечается в сообщении.

Американские дипломаты призвали РФ прекратить агрессию против Украины.

«Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира», - отметили в посольстве.

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Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил на трех дополнительных участках в Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

Лидеры «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.