Политолог: Путин понял, что простых переговоров с Зеленским у него не будет

Эксперт считает, что украинский президент раскрылся перед Путиным с неожиданной стороны.

Во время первой личной встречи, что состоялась в рамках переговоров в "нормандском формате", президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин смогли удивить друг друга.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Встреча с глазу на глаз с российским президентом для Зеленского стала хорошим уроком. Думаю, у него стало гораздо меньше иллюзий относительно готовности Путина договариваться. Потому что ранее у главы украинского государства были очень заметны надежды, что ему удастся убедить Путина. Это можно объяснить. Зеленский – другой. Он, как простой человек, который хочет мира и верит, что все хотят мира. И он надеялся увидеть такого же человека. А увидел абсолютно циничного, ярого политика, который исходит из своих политических интересов и не собирается идти на какие-то уступки", – сказал политолог.

В то же время, по его словам, украинский президент также раскрылся перед Путиным с неожиданной стороны.

"Путин также не ожидал увидеть такого Зеленского. Думаю, у него было такое предвзятое, пренебрежительное отношение: приехал новичок, бывший комедиант, "салага". Сейчас мы тебя научим жизни! Но оказалось, что Зеленский жесткий переговорщик. Путин понял, что простых переговоров с Зеленским у него не будет".