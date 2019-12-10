Прекращение огня и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

Появились согласованные выводы саммита в Париже 9 декабря.

Минские договоренности продолжают служить основой «нормандского формата», государства-участники которых привержены к их полной имплементации.

Об этом говорится в согласованных выводах саммита в Париже, передает пресс-служба ОП.

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Согласно тексту документа, стороны обязаны соблюдать прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию на основе ТКГ про противоминную деятельность с 3 марта 2016 года.

Кроме того, предусмотрено разведение сил и войск на трех дополнительных участках до конца марта 2020 года и обмен «всех на всех» до конца года.

Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года, на постоянной основе.

Украина должна ввести так называемую «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.