Украинские ветераны в Париже порвали флаги России и "ЛДНР" (фото, видео)
17:00, 09 декабря 2019Политика
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На записи выступают несколько украинских ветеранов.
Во время выступления одного из участников акции другие демонстративно порвали флаг России и тряпки "ЛДНР" / Скриншот
Представители "Руха ветеранов Украины" в Париже разорвали флаги РФ и псевдореспублик "ДНР/ЛНР".
Это произошло на улице возле Елисейского дворца, говорится в сообщении на Telegram-канале PavlovskyNews.
"Только что "Рух ветеранов Украины" разорвали флаги России и непризнанных "республик", и бросили на землю", - говорится в сообщении.
Сегодня в Париже пройдет встреча в "нормандском формате", в ней примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Активисты "Руха ветеранов Украины" проводят акцию близ Елисейского дворца с целью не допустить капитуляции Украины на встрече глав стран "нормандского формата".
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