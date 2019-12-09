Украинские ветераны в Париже порвали флаги России и "ЛДНР" (фото, видео)

На записи выступают несколько украинских ветеранов.

Представители "Руха ветеранов Украины" в Париже разорвали флаги РФ и псевдореспублик "ДНР/ЛНР".

Это произошло на улице возле Елисейского дворца, говорится в сообщении на Telegram-канале PavlovskyNews.

"Только что "Рух ветеранов Украины" разорвали флаги России и непризнанных "республик", и бросили на землю", - говорится в сообщении.

Сегодня в Париже пройдет встреча в "нормандском формате", в ней примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Активисты "Руха ветеранов Украины" проводят акцию близ Елисейского дворца с целью не допустить капитуляции Украины на встрече глав стран "нормандского формата".