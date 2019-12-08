Глава МИД назвал основные требования Зеленского к Путину

По словам главы МИД, это полное и постоянное прекращение огня, контроль Украины над границей, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по украинскому законодательству.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал основные требования президента Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину на встрече 9 декабря в Париже.

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Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра», - написал Пристайко.

При этом он подчеркнул, что не имеет значения, каким образом удастся этого достичь - за общим столом переговоров или тет-а-тет.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с президентом РФ Путиным.