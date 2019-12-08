Глава МИД Германии требует от Москвы идти навстречу Украине

Зеленский проявил смелость в отношениях с РФ и сделал первые шаги к переговорам, подчеркнул Хайко Маас.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) потребовал от Кремля большей готовности идти навстречу Киеву.

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Как сообщает DW, соответствующие заявления Маас сделал в интервью изданию Bild am Sonntag. По словам немецкого министра, после нескольких лет застоя президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать в отношениях с РФ первые шаги "со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами".

По его мнению, Москва теперь также должна показать, что дальнейшие договоренности возможны. Впрочем, Маас добавил, что для этого нужно сделать еще много дипломатических усилий и иметь терпение.

"Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию... В понедельник, в первую очередь, речь пойдет о том, чтобы почти ежедневному проливанию крови на европейской земле наконец был положен конец", - подчеркнул немецкий министр.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже. Это первая подобная встреча с осени 2016 года.