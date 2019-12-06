"Не подготовились": Арахамия объяснил провал голосования за замену Яременко на Ясько

По словам Давида Арахамии, решение о том, вносить ли повторно кандидатуру Ясько, или искать другие кандидатуры, будет принимать вся партия.

В Слуге народа еще не решили, будут ли повторно вносить кандидатуру депутата Елизаветы Ясько на пост председателя комитета Верховной Рады по международной политике.

Об этом сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает Liga.net.

"Мы немного не подготовились. Не проговорили это на фракции, и сейчас немного сбились с голосованием", - объяснил он провал голосования за отставку с поста главы комитета Богдана Яременко и назначение Ясько.

По словам Арахамии, решение о том, вносить ли повторно кандидатуру Ясько, или искать другие кандидатуры, будет принимать вся партия.

Также он добавил, что повторно этот вопрос может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три фракции призвали освободить Яременко от должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

На заседании 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Ясько.

Сегодня, 5 декабря, Верховная Рада не смогла назначить Ясько председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Решение поддержали лишь 186 депутатов. В полном составе не голосовали оппозиционные фракции, которые настаивали, чтобы отдельно проходило голосование за увольнение Яременко, и отдельно - за назначение Ясько.