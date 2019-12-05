Депутаты облсовета поддержали программу Кучера относительно социально-экономического развития Харьковщины

Алексей Кучер отметил, что предложения, которые были предоставлены в процессе подготовки программы депутатскими комиссиями, учтены в конечном проекте.

В 2020 году в Харьковской области планируют построить и реконструировать около 300 объектов.

«Программа экономического и социального развития Харьковской области на 2020 год – это логическое продолжение развития области, - отметил председатель ХОГА Алексей Кучер, представляя программу депутатам областного совета. - Все вы знаете, что в 2020 году мы можем внести в программу любые изменения. Это дорожная карта, декларация относительно тех направлений, по которым мы будем идти».

Алексей Кучер отметил, что предложения, которые были предоставлены в процессе подготовки программы депутатскими комиссиями, учтены в конечном проекте. Также в нем учтены все нормы законодательства и стратегические документы государства.

«Проект программы разработан с учетом норм проекта Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год, задач, определенных указами Президента Украины «О цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года» от 30.9.2019 года № 722 и «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства» от 8.11.2019 №837/2019», - проинформировал Алексей Кучер.

В программе также учтены положения и задачи Стратегии устойчивого развития Украины 2020, Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, Стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года, Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года, постановления Кабинета министров Украины от 15.05.2019 № 555.

Проект программы разработал Департамент экономики и международных отношений ХОГА на основе углубленного анализа показателей развития области за предыдущий период. Она определяет цели, приоритетные направления социально-экономического развития Харьковской области на 2020 год.

Одна из ключевых областных программ состоит из 5 частей. В 4-х из них определены приоритеты и задачи развития на 2020 год, прописаны конкретные мероприятия для их реализации, а также прогнозные показатели.

«В частности, программой предусмотрено: индекс промышленной продукции по сценарию 1 (базовым) – 100,1%, по сценарию 2 (целевым) – 101,9%; индекс валовой продукции сельского хозяйства – 100,4%; темп роста среднемесячной заработной платы – 119%», - привела данные заместитель директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Ирина Коновалова.

5-я часть программы содержит перечень объектов, работы на которых предлагают финансировать в следующем году. В целом на 2020-й таких объектов определили 572. 289 из них – первоочередные. Среди них:

- 54 объекта здравоохранения;

- 102 – жилищно-коммунального хозяйства;

- 21 – сферы культуры и туризма;

- 92 – образования;

- 9 – физкультуры и спорта;

- 2 – социальной сферы;

- 9 объектов топливно-энергетического комплекса.

Проект Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2020 год поддержало абсолютное большинство депутатов облсовета «за» проголосовали 96 народных избранников из 101, что зарегистрировались.