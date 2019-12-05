Появились видео драки в Раде между "слугами народа"

На кадрах видно, как парламентарии столпились в одном месте и начали потасовку.

В сети опубликовали видео драки народных депутатов Украины от "Слуги народа" в сессионном зале Верховной Рады, произошедшей 5 декабря во время пленарного заседания.

Фрагмент с дракой опубликовала в YouTube Анастасия Рокитная, а также канал "Зе! Слуга народа".

На кадрах видно, как парламентарии столпились в одном месте и начали потасовку. Слышно, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пытался утихомирить их.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил журналистам, что в Верховной Раде произошла драка между депутатами от «Слуги народа» Бужанским и Леросом. Он отметил, что не знает о причинах конфликта, и добавил, что депутатам от «Евросолидарности» пришлось разнимать дерущихся.