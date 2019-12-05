Коболев дал показания по делу клиентов Джулиани

Адвокат главы "Нафтогаза" заявил, что его клиент добровольно общался с представителями Минюста США.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев дал показания федеральным прокурорам в Нью-Йорке по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана, клиентов адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

По мнению прокуроров, Парнас и Фруман намеревались заменить Коболева на должности на более лояльного человека, который был бы полезен для собственных бизнес-интересов, передает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Адвокат главы "Нафтогаза" заявил, что его клиент добровольно общался с представителями Минюста и сообщил, что в настоящее время нет целесообразности комментировать это дело.

Как пишет CNN, интерес прокуроров к деятельности вокруг "Нафтогаза" указывает на возможное расширение обвинений против клиентов Джулиани. Пока их обвиняют только в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа.

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Ранее прокуроры имели разговор с Андреем Фаворовым, руководителем интегрированного газового бизнеса в "Нафтогазе". По их мнению, именно Фаворова Парнас и Фруман хотели видеть на посту руководителя газовой компании.

Напомним, в конце ноября председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

10 октября в США арестовали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Белоруссии, которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына демократа Джо Байдена.