Москва внимательно следит за противоречиями внутри НАТО – Кремль

Пресс-секретарь Путина отказался комментировать слова Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за противоречиями внутри НАТО и продолжают рассматривать Альянс как угрозу для РФ.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о противоречиях в странах НАТО, в частности, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Альянс находится в состоянии «смерти мозга» из-за отсутствия координации между США и европейскими союзниками.

«Это не наше дело. Это наше дело тогда, когда Альянс угрожает безопасности Российской Федерации. Давайте не забывать, что этот Альянс - это продукт эпохи конфронтации холодной войны», - сказал Песков.

По его словам, Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась.

«Но Альянс, который был создан и «заточен» под идеологию конфронтации, конечно, ничего другого, по идее, нести не может», - считает Песков.

Он подчеркнул, что в этом плане Россия с большим вниманием наблюдает за тем, что происходит внутри НАТО.

«Что касается отмирания частей тела или неотмирания - это не наш вопрос», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Франции Макрон заявил о «смерти мозга НАТО», раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по Альянсу.

28 ноября Макрон назвал общим врагом для стран-членов Организации Североатлантического договора терроризм, а не Россию.