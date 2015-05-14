Путин ясно дал понять, что относится к Януковичу с презрением - бывший глава МИД Чехии

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

"Если Путин захочет взять под контроль Украину.., люди, которые захотят "помочь", всегда найдутся", - сказал он, при этом добавив, что бывшего президента Украины Виктора Януковича Путин вряд ли использует для этого.

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"Он (Янукович) вряд ли вернется. Путин ясно дал понять, что относится к Януковичу с презрением. Пока мы не изучим свое прошлое, критически не посмотрим на него и не поймем, где ошиблись наши праотцы, мы не сможем разобраться с проблемами и выбраться из хаоса", - отметил Шварценберг.

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