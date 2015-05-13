Порошенко: В России в плену находятся более 30 украинцев
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в России в плену находятся более 30 украинцев.
Об этом он заявил представителям СМИ во время визита в Германию, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Более 30 украинцев сегодня находится в застенках Российской Федерации», - подчеркнул Порошенко. Также более 400 заложников находятся в плену боевиков на Донбассе.
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Президент подчеркнул, что Украина настаивает на выполнении Минских договоренностей и освобождении заложников. «Наши граждане должны быть в ближайшее время освобождены, включая Надежду Савченко, героя Украины, депутата украинского парламента, члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы», - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина является абсолютно твердым приверженцем неукоснительного выполнения всех без исключения 13 пунктов Минских соглашений.
«Мы демонстрируем реальный прогресс и по обеспечению режима прекращения огня и по отводу войск, и по началу рабочих подгрупп, которые состоялись на прошлой неделе в Минске. Туда делегированы лучшие специалисты, и мы заинтересованы в решении проблем,стоящих сегодня перед рабочими группами, – и в части безопасности, и в политической плоскости, и в экономической плоскости, и в гуманитарной плоскости».