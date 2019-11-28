Еще один депутат от "Слуги народа" признался в своей судимости

Депутат Андрей Богданец утверждает, что один раз ударил человека, который "едва не стал виновником аварии".

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец признался в своей судимости.

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Подробностями инцидента он поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в 2015 году, когда Богданец находился в отпуске.

«По дороге наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки - плюнул мне в лицо», - написал он.

В ответ, рассказывает депутат, он «один раз ударил, не рассчитав силы».

«После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи», - написал он.

Напомним, в последнее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте оказалась в центре нескольких громких скандалов. Последний связан с депутатом Романом Иванисовым. Оказалось, что он ранее судим за изнасилование несовершеннолетней.

До этого народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из состава фракции "Слуга народа". Накануне Скороход с трибуны заявила, что ее гражданского мужа Алексея Алякина задержали за то, что она не голосовала по "указу" фракции" относительно принятия в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию мужа политика не имеет никакого отношения, а Скороход неоднократно предлагала своим коллегам "денежную помощь".

Еще один скандал произошел с Богданом Яременко, которого уличили в переписке с проституткой прямо в зале во время пленарного заседания.