Мы не признаем аннексию Крыма и действия российских "марионеток" на Донбассе - глава МИД Канады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Канады Роберт Николсон после встрече в Киеве с премьер-министром Украины Арсением Яценюком во время совместного заявления для прессы.

"Канада никогда не признает незаконную аннексию Крыма, как никогда она не признает действия российских "марионеток" на востоке Украины", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что Канада отдает дань уважения украинцам за их силу, мужество и стойкость.

По словам Николсона, Минские договоренности "заслуживают нашей поддержки, но Россия продемонстрировала, что ей нельзя доверять в плане выполнения ею своих обязательств".

Как сказал Николсон, Украина может рассчитывать, что Канада всегда будет рядом.

Как сообщал УНИАН, Канада выделит более 30 млн канадских долларов помощи Украине на гуманитарные цели и развитие демократических институтов.