Путин хочет заставить Порошенко капитулировать - российский оппозиционер

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал российский оппозиционер, псковский депутат Лев Шлосберг.

"Я уверен, что Россия всеми силами будет сохранять Донбасс как вечную живую язву на теле Украины. Потому что вас война разоряет. Любая война любое государство и любое общество разоряет. Идут колоссальные деньги. Человеческие потери. Общество в постоянном напряжении. Это будет перенос Чечни на территорию Украины. Он уже состоялся", — считает политик.

"Если, допустим, летом (2014 года — ред.) ставилась задача масштабных военных действий вплоть до Приднестровья, то теперь стоит задача удержания подконтрольной территории и создания источника постоянной военной и экономической напряженности. Кроме того, мы должны понимать, что на востоке Украины создана черная экономическая дыра для контрабандистов. Еще чуть-чуть, и это будет если не близко к трафику наркотиков из Афганистана, то по степени опасности примерно то же. Афганистан и наркотики — это все-таки совсем-совсем из Азии, и через ведущие оттуда потоки никто ничего хорошего не ждет. А такая же "черная дыра" в центре Европы — это ой-ой-ой. Поэтому, это будет колоссальная проблема и для Украины, и для России. Потому что границы нет. Ни с той, ни с другой стороны", — продолжил он.

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"Пока что, насколько я вижу, расчет был на то, чтобы эта "язва" Украину измотала и подвергла, в первую очередь президента Петра Порошенко, а также элиту страны, к капитуляции. Пока что это качается на весах. То в одну, то в другую сторону. Жертвы огромны. И с той, и с другой стороны", — добавил Шлосберг.