Путин пробивает коридор в Приднестровье - Саакашвили

Такое мнение в эфире “5 канала” высказал экс-президент Грузии Міхєїл Саакашвили, передает Еспресо.TV

“Сейчас у него план - новые плацдармы на Дебальцево, затем сделать коридор через Волноваху на Крым. Затем, если все пойдет по накатанной, пойти за Одессой, выйти на Бессарабию, затем на Молдову, Приднестровье - соединить этот коридор”, - заявил Саакашвили.

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Он подчеркнул, что для этого Путин будет использовать все рычаги, чтобы добиваться военного переворота или крупных беспорядков в Киеве и дальнейшего распада и катастрофы украинского государства.

Напомним, ранее подобное мнение высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его убеждению, первым этапом действий президента РФ была аннексия Крыма, вторым - создание замороженного конфликта на Донбассе, а третьим должно стать создание "коридора" через Одессу в Приднестровье.