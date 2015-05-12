Шкиряк назвал ложью слухи о своей отставке
В Верховной Раде заявляют об отставке и. о. главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Зоряна Шкиряка, но сам он отрицает эту информацию.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сразу несколько источников в Верховной Раде. Они утверждают, что Шкиряка могут уволить уже до конца недели.
Сам же Шкиряк в комментарии изданию сказал, что "это неправда, даже не о чем писать".
Он пообещал дать полное объяснение на брифинге, который он созвал в ГСЧС на 16.30.
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Напомним, ранее стало известно, что Шкиряк взял с собой Храмову, которую называют его гражданской женой, для участия в спасательной операции украинцев из пострадавшего от землетрясения Непала. Шкиряк пояснил, что Храмова участвовала в операции как волонтер и человек, который знает восточные практики.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на эвакуацию украинцев из Непала потратили 7 млн грн.