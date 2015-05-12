Шкиряк назвал ложью слухи о своей отставке

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сразу несколько источников в Верховной Раде. Они утверждают, что Шкиряка могут уволить уже до конца недели.

Сам же Шкиряк в комментарии изданию сказал, что "это неправда, даже не о чем писать".

Он пообещал дать полное объяснение на брифинге, который он созвал в ГСЧС на 16.30.

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Напомним, ранее стало известно, что Шкиряк взял с собой Храмову, которую называют его гражданской женой, для участия в спасательной операции украинцев из пострадавшего от землетрясения Непала. Шкиряк пояснил, что Храмова участвовала в операции как волонтер и человек, который знает восточные практики.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на эвакуацию украинцев из Непала потратили 7 млн грн.