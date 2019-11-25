Нужно заканчивать войну: Зеленский рассказал, о чем будет говорить на "нормандской" встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в «нормандском формате» он будет говорить о прекращении огня на Донбассе.
Об этом он рассказал во время своего очередного видеообращения, которое опубликовано у него на странице в Facebook.
Читайте такжеЗеленский отреагировал на предложение Путина развести войска по всей линии«Получили дату, подтвержденную четырьмя странами... «Дожали», молодцы, Очень важно разблокировать.... эту возможность говорить о возврате наших территорий, восстановлении нашей территориальной целостности», – отметил Зеленский.
«Начнем готовиться к встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немножко поработать. К сожалению, теряем наших героев, теряем лучших. И чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня (на Донбассе – УНИАН), тем меньше пострадает наших людей... Нужно заканчивать эту войну», – добавил он.
Как сообщал УНИАН, встреча глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована на 9 декабря в Париже.