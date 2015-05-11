На выборах президента Польши лидирует кандидат от оппозиции Анджей Дуда

Об этом свидетельствуют первые частичные данные президентских выборов 10 мая, обнародованные Государственной избирательной комиссией Польши, передает РИА Новости.

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По данным ГИК Польши, в первом туре президентских выборов после подсчета голосов в 20 из 51-го избирательного округа первое место в президентской гонке стабильно держит Дуда, на втором месте — действующий президент Польши Бронислав Коморовский с результатом 29,14%.

Как отмечает Центризбирком, в данных подсчета голосов еще нет результатов из крупнейших городов Польши: Варшавы, Кракова, Вроцлава, Познани и Лодзи.

На третьем месте — независимый кандидат рок-музыкант Павел Кукиз, за которого проголосовали 21,28% избирателей.

Все остальные кандидаты в президенты набрали менее 3% голосов.

Явка на выборы президента Польши в первом туре составила 45,88%.