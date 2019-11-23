Зеленский вместе с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине (фото)
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета возложила памятные колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.
Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.
«26 людей щохвилини – стільки гинуло від штучного голоду. Зникали не лише сім’ї, а й цілі села...» Значення цих слів і масштаби цифр зі статті на сайті Музею Голодомору паралізують. Це було цілеспрямоване та цинічне винищення мого народу, яке неможливо зрозуміти та прийняти. Свічка у вікні сьогодні надвечір – наш спомин і молитва про кожного з мільйонів померлих тоді... Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 16 країн. Низка держав у офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом, або вшанували пам'ять його жертв. Ми продовжимо робити все, щоб ні 86 років, які минули, ні десятиліття ганебного замовчування трагедії не стерли пам'яті українців, не послабили нашої скорботи, і щоб якомога більше людей в усьому світі розділили її з нами.
Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.
В этом году исполняется 86-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.
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Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.
Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины вследствие сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.
По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, наиболее пострадали Киевская и Харьковская области. В каждой из них преждевременно умерли более 1 млн человек.
Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час - 1 тыс. 440, ежесуточно - 34 тыс. 560.
В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.
Ко Дню памяти жертв голодоморов во всех населенных пунктах Украины, а также в других странах, состоятся траурные мероприятия.
В Киеве основные мероприятия пройдут на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.
“В субботу, 23 ноября, в 15:40 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв голодоморов”, - говорится в сообщении.
В 16.00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после которой начнется акция «Зажги свечу памяти». Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак почтения памяти заморенных голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора Джеймс Мейс.
Также в храмах отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.
На государственном уровне Голодомор 1932-33 годов признали геноцидом 16 стран. Также во многих странах геноцид украинцев осудили на региональном и муниципальном уровнях.