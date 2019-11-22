У Зеленского исключили силовое возвращение Крыма

У Зеленского сосредоточились на дипломатическом варианте.

Украина на сегодня не рассматривает вариант применения вооруженных сил для освобождения оккупированного Крыма.

Об этом в интервью lb.ua заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

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По его словам, на сегодня в контексте Крыма и Донбасса украинская власть говорит о политико-дипломатическом пути.

"Мы понимаем, что оккупированная территория Крыма очень милитаризована Российской Федерацией", - отметил Кориневич.

Он также добавил, что представительство президента Украины завершает анализ количества вооружений в Крыму.

"Думаю, в ближайшее время опубликуем эту информацию и будем обсуждать этот вопрос с органами государственной власти и международными партнерами. К примеру, на кораблях Черноморского флота есть крылатые ракеты "Калибр", на территории полуострова размещены береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", говорят об "Искандерах". Будем надеяться, что после представления этой информации международным партнерам, санкции и давление рано или поздно дадут результат", - добавил Кориневич.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Крым исчез с повестки масс-медиа и СМИ.

Он также подчеркнул, что единого решения относительно возвращения Крыма и Донбасса, которое удовлетворит всех, никогда не будет.