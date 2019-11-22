Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности

Также объявлен конкурс на занятие этой должности.

Кабинет министров Украины уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 15 ноября.

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Другим своим распоряжением Кабинет министров объявил конкурс на занятие этой должности сроком на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Как сообщал УНИАН, Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 2014 года.