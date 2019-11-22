Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности
10:49, 22 ноября 2019Политика
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Также объявлен конкурс на занятие этой должности.
Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук / УНИАН
Кабинет министров Украины уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Об этом говорится в распоряжении правительства от 15 ноября.
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Другим своим распоряжением Кабинет министров объявил конкурс на занятие этой должности сроком на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.
Как сообщал УНИАН, Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 2014 года.
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