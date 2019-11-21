Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ, двух областных управлениях и департаменте защиты национальной государственности.

Соответствующие указы №№ 856-№861/2019 от 21 ноября размещены на сайте главы государства.

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Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и назначил его на должность заместителя председателя СБУ. Также президент назначил на должность начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика.

Кроме того, Зеленский уволил Александра Бондарука с должности начальника Управления СБУ во Львовской области и назначил на эту должность Юрия Гончарова, которого перед этим уволил с должности начальника УСБУ в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.