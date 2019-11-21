Дело МН17: Россия предлагает Малайзии ознакомиться со своими данными в обход следственной группы

Лавров пожаловался, что следственная группа (JIT) игнорирует их данные и не информирует о них Малайзию. Поэтому россияне пригласили малайзийских экспертов напрямую.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Малайзии направить своих экспертов для ознакомления с данными россиян в деле о расследовании обстоятельств гибели пассажирского самолета МН17.

Об этом он заявил в четверг журналистам, передает российское агентство ТАСС.

Читайте такжеВ Украины есть большие шансы выиграть в Гаагском суде дело против России – МИД

«Мы сегодня также говорили о том, что Россия делала для того, чтобы обеспечить максимально объективное, максимально детальное, конкретное расследование, и все те вещи, которые мы передавали в виде информации, в виде демонстрации натурной того, как могло все происходить и какой из этого следует вывод», – заявил он.

Лавров также пожаловался, что следственная группа игнорирует их данные и не информирует о них Малайзию. Поэтому россияне пригласили малайзийских экспертов напрямую.

«А вот пока Малайзия не участвовала в Объединенной следственной группе (JIT), пока ее туда не приглашали, другие участники, по нашим данным, между собой приняли договоренность о том, что любую информацию на публику они будут согласовывать между собой. То есть, в том числе и с Украиной», – добавил Лавров.

14 ноября сообщалось, что Объединенная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием сбития малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, обнародовала новую запись, сделанную в начале июля 2014 года, участниками которой были боевики и высокопоставленные российские чиновники.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа JIT (Joint Investigation Team), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евросоюза, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем боевиков.

Летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.