Кабмин решил создать Офис евроинтеграции на Херсонщине

По его словам, проект направлен на распространение евроинтеграции в регионах.

Кабинет министров Украины принял решение о создании Офиса евроинтеграции в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

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"Сегодня мы поддержали создание Офиса евроинтеграции в Херсонской области. Это пилотный проект", - сказал глава правительства.

По его словам, проект направлен на распространение евроинтеграции в регионах.

"Мы должны приближать евроинтеграцию в регионы ... Мы планируем, что в каждом областном центре нашей страны появится такое пространство ... Мы начинаем распространение в регионы евроинтеграционной идеи", - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году правительство планирует заняться решением проблем престижности профессии учителя, привлечению к этой отрасли молодых специалистов, а также образованием детей в малонаселенных регионах.