Die Zeit: Давление на критика Кремля увеличивается

Об этом пишет Михаэль Туманн в своей статье «Давление на критика Кремля увеличивается», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

9 мая, десятки тысяч солдат пройдут по главным площадям российских городов. Вооруженные силы продемонстрируют новый чудо-танк «Армата» на Красной площади. На телевидении в фильмах показана тяжело завоеванная победа над гитлеровской Германией в 1945 году. В ток-шоу вспоминают о разгроме немецких захватчиков – а иногда и о Иосифе Сталине как о талантливом «военачальнике и руководителе». Однако, в то же время один из самых уважаемых историков России должен отвечать перед правоохранительными органами.

Юрий Пивоваров до середины апреля был директором ИНИОН, самого большого и важного российского Института гуманитарных и социальных наук. Историк написал множество известных книг по российской истории и Второй мировой войне. На семидесятую годовщину победы над Гитлером он должен был быть особенно популярен. Пивоваров – также публичный интеллектуал, который использует свои обширные знания для оценки политики России. Но он оценивает войну российских и вооруженных Россией сил против Украины не так, как правительство. Похоже, это может его погубить.

Необходим был предлог, и он появился прошлой зимой. В пятницу, 30 января в 21 час, в ИНИОН вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило семидесятилетнее здание со старым паркетом, длинными красными коврами и массивными шторами. Они достигли библиотеки, одной из крупнейших коллекций книг в России по гуманитарным наукам. Более двух миллионов экземпляров были утеряны, говорится в заявлении, не в последнюю очередь в процессе тушения пожара, которое длилось несколько дней.

Причиной были полностью устаревшие инженерные коммуникации. В то время как российское правительство вкладывает много денег в отделку помещений и обновление вокзалов, менее необходимая для граждан государственная собственность остается заброшенной: многие здания академических институтов находятся в подобном плачевном состоянии, как ИНИОН. Пивоваров в последние годы постоянно просил деньги для комплексной модернизации. То, что он получал, были копейки, учитывая масштаб бедствия.

Но силовики и государственные средства массовой информации увидели в пожаре шанс избавиться от неугодного вольнодумца. Вместо того, чтобы освещать жалкое снабжение российских гуманитарных наук, СМИ сосредоточились на Пивоварове. Они обвинили историка в том, что он не заботился о своем институте, сотрудничал с НАТО, позволял коррупцию и уличные продажи книг из библиотеки. Все без доказательств, как и принято в государственных средствах массовой информации. Слухи – основная цель.

Реальную причину выдала депутат Государственной Думы РФ, Елена Афанасьева из радикальной Либерально-демократической партии. Она возмущалась из-за того, что такую важную должность директора занимает человек, у которого нет «приверженности государству» и «другие политические взгляды». Самое время вмешаться правосудию. 20 апреля, правоохранительные органы России начали расследование по обвинению в «халатности» при исполнении должностных обязанностей. Это может привести к крупному штрафу или долгосрочному тюремному заключению.

Юрий Пивоваров сдался уже 18 апреля после большого давления, когда он ушел в отставку с должности директора и научного руководителя. Но ему все равно придется иметь дело с правоохранительными органами. Следователи уже допросили его. Работа над его дискредитацией ведется на всех уровнях. В ответ на это, круг независимых российских ученых в настоящее время опубликовал призыв с требованием немедленно остановить кампанию против Пивоварова. Они также чувствуют угрозу – вполне обоснованно.

Потому что в России Путина растет число ученых, которых преследуют или увольняют из-за их работы. Экономист Сергей Гуриев и историк Андрей Зубов наиболее известны среди них. Гуриев бежал от преследований в Париж, Зубов, несмотря на угрозы, остался в Москве. Их случаи привлекают не так много внимания по всему миру, как случай поп-группы Pussy Riot. Но они, возможно, даже более значимые.

После распада Советского Союза больше ни один российский ученый не был осужден за свои мысли. Это станет позором для России, если на семидесятую годовщину победы над фашистской Германией в случае одного историка это изменится.