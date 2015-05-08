Санкции против России могут быть продлены в июне - глава МИД Польши

Глава МИД Польши Гжегож Схетына высказал мнение, согласно которому в июне 2015 года Евросоюз продлит санкции по отношению к России, - сообщает Радио Польша.

«На данный момент вопрос состоит в том, будут ли санкции продлены до конца 2015 года или также на будущий год. Это зависит от выполнения Минских соглашений – будет ли их соблюдение полным, удовлетворительным. Минские договоренности очень конкретны. Они должны быть реализованы и тогда можно будет отменить санкции», - подчеркнул глава МИД Польши.

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По словам чиновника, если темп реализации Минских соглашений не изменится, то до конца июня вопрос закрыт не будет.

Ранее сообщалось, что Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции по активизации санкций ЕС против России.