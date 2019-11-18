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Литва никогда не признает аннексию Крыма - председатель литовского Сейма

15:57, 18 ноября 2019
Политика
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Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины / фото УНИАН

Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис подчеркивает, что его страна всегда рядом с Украиной в ее борьбе с российской агрессией и никогда не признает аннексию Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

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"Хотел бы заверить вас, что Литва всегда находится рядом с Украиной в ее борьбе с российской агрессией и является сильным сторонником, поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины", - сказал Пранцкетис.

Кроме того, он подчеркнул, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы никогда не признаем аннексию Крыма и будем поднимать вопрос относительно Украины в рамках различных международных форматов", - добавил глава литовского Сейма.

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Теги: #Литва