Эттингер заявил о шпионаже со стороны России во время газовых переговоров

Несмотря на наличие у России нечестного преимущества, переговоры удалось завершить успешно, ретранслирует заявление Эттингера Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Когда газовые переговоры шли, я уверен, что "Газпром" знал все. К счастью, мы были хорошо подготовлены» - сказал он.

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Эттингер, занимающий ныне должность еврокомиссара по вопросам цифровой экономики, подчеркнул, что случаи шпионства за Еврокомиссией происходят регулярно как внутри, так и за пределами Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 1 апреля НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.