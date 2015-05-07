"Флешмоб" за решеткой: в РФ 500 заключенных под "Катюшу" маршировали и выстраивались в слова (видео)

В необычной акции приняли участие осуждённые Колпинской воспитательной колонии, СИЗО «Кресты» и исправительной колонии № 5.

Видеоролик опубликовало в интернете управление ФСИН северной столицы, сообщает Эхо Москвы.

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На кадрах видно, как 500 человек, одетых в темную форму, маршируют под песню «Катюша». Мужчины с черными и оранжевыми шариками в руках выстраиваются в слова «70 лет» и «Спасибо за победу» и выпускают воздушные шары цвета георгиевской ленточки в небо.

В завершении ролика молодой человек, обернувшись в камеру, произносит: «Спасибо за победу!». После чего, охранник его похлопывает по плечу и уводит вместе с марширующими заключенными.