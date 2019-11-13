Разумков закрыл заседание Рады
15:59, 13 ноября 2019Политика
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Перед этим депутаты поддержали в первом чтении законопроект о рынке земли.
Заседание Рады закрыто / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее заседание парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10).
Разумков закрыл пленарное заседание ориентировочно в 15.22.
При этом он заявил тем, кто говорил о нарушении регламента в связи с продолжением заседания, что никаких нарушений не было.
Разумков аргументировал это тем, что ранее депутаты согласовали продление заседания до 15.00, а дальше он имел право продлить заседание еще на 15 минут, учитывая и то, что часть времени во время рассмотрения забрали споры депутатов.
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