Разумков закрыл заседание Рады

Перед этим депутаты поддержали в первом чтении законопроект о рынке земли.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее заседание парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10).

Разумков закрыл пленарное заседание ориентировочно в 15.22.

При этом он заявил тем, кто говорил о нарушении регламента в связи с продолжением заседания, что никаких нарушений не было.

Разумков аргументировал это тем, что ранее депутаты согласовали продление заседания до 15.00, а дальше он имел право продлить заседание еще на 15 минут, учитывая и то, что часть времени во время рассмотрения забрали споры депутатов.