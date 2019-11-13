цей матеріал доступний українською

Разумков закрыл заседание Рады

15:59, 13 ноября 2019
Политика
58 0
Заседание Рады закрыто / фото УНИАН

Читайте также"Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировала трибуну Рады

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10).

Разумков закрыл пленарное заседание ориентировочно в 15.22.

При этом он заявил тем, кто говорил о нарушении регламента в связи с продолжением заседания, что никаких нарушений не было.

Разумков аргументировал это тем, что ранее депутаты согласовали продление заседания до 15.00, а дальше он имел право продлить заседание еще на 15 минут, учитывая и то, что часть времени во время рассмотрения забрали споры депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верховная Рада#депутат#рынок земли