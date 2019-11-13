В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту в «нормандском формате»

Накануне пресс-секретарь Кучмы заявила, что в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы сняты все препятствия на пути к саммиту.

В Кремле видят позитивную динамику в подготовке к саммиту лидеров стран «нормандского формата».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы констатируем позитивную динамику по ряду направлений подготовки «нормандского формата», - сказал Песков, отвечая на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что в Минске на переговорах участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сняты все препятствия на пути к встрече лидеров стран «нормандского формата».