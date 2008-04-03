Третьяков считает, что Украина вступит в НАТО в 2013-2014 годах

Народный депутат Украины (НУ-НС) Александр Третьяков прогнозирует, что Украина станет членом Альянса через пять-шесть лет. Об этом политик сказал в интервью "Главреду".

"За это время нам нужно в полном объеме выполнить ПДЧ по НАТО, и объяснить обществу, что это не воинственный блок, а в первую очередь – это механизм безопасности", - считает Третьяков.

Народный депутат называет "очень слабыми" аргументы противников НАТО относительно "горячих точек": "Когда я слышу, что мы не будем вступать в НАТО, чтобы не посылать наших ребят в какие-то «горячие точки» - это очень слабый аргумент. Во-первых, хотя бы потому, что украинские миротворцы во многих случаях участвуют в операциях, которые проводят силы ООН. Мы же не выступаем против ООН, правда? Во-вторых, когда в советское время молодых восемнадцатилетних ребят отправляли в Афганистан, их не спрашивали. И тогда это преподносилось как большой героизм армии Советского союза. А когда сейчас наши военные добровольно, по контракту едут в ту или иную страну - не вижу в этом ничего плохого. Ведь никто их не принуждает туда ехать. Просто есть две категории мужчин: одни — землепашцы, другие — воины-охотники. И если кто-то из последних хочет ехать на войну – это их право".

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