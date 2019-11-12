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В Раде на "кнопкодавстве" поймали инициатора его криминализации (видео)

18:13, 12 ноября 2019
Политика
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Нардеп – соавтор одного из законопроектов об уголовной ответственности за "кнопкодавство" / zik.ua

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко 12 ноября на утреннем заседании Верховной Рады нарушил процедуру личного голосования.

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Известно, что Нимченко – соавтор одного из законопроектов об уголовной ответственности за «кнопкодавство».

Указывается, что парламентарий «кнопкодавил» во время голосования за законопроект депутатов от «Слуги народа» по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299) за основу.

Как ранее сообщал УНИАН, в Раде зарегистрирован президентский законопроект о борьбе с «кнопкодавством».

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Теги: #Верховная Рада#кнопкодавы#кнопкодавство в Раде