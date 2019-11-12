В Раде на "кнопкодавстве" поймали инициатора его криминализации (видео)
18:13, 12 ноября 2019Политика
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Нардеп "кнопкодавил" во время голосования за законопроект депутатов от "Слуги народа".
Нардеп – соавтор одного из законопроектов об уголовной ответственности за "кнопкодавство" / zik.ua
Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко 12 ноября на утреннем заседании Верховной Рады нарушил процедуру личного голосования.
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Известно, что Нимченко – соавтор одного из законопроектов об уголовной ответственности за «кнопкодавство».
Указывается, что парламентарий «кнопкодавил» во время голосования за законопроект депутатов от «Слуги народа» по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299) за основу.
Как ранее сообщал УНИАН, в Раде зарегистрирован президентский законопроект о борьбе с «кнопкодавством».
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