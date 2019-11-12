Финансирование терроризма и расовая дискриминация: в суде ООН Украина будет требовать от РФ компенсации убытков

В МИД отмечают, что окончательная сумма компенсаций еще не определена, так как идет подсчет.

Украина будет добиваться от России в Международном суде ООН компенсации убытков по делу о нарушении Москвой международных конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и борьбе с финансированием терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала на брифинге в Киеве.

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«Мы просим суд, во-первых, установить нарушение, во-вторых - прекратить нарушение, в-третьих, компенсировать убытки, связанные с этими нарушениями», - заявила она.

Также Зеркаль отметила, что окончательная сумма компенсаций еще не определена, так как идет подсчет.

«Относительно убытков. Убытки подсчитываются на последнем этапе, когда установлены факты нарушений. На основании установленных фактов нарушений пострадавшая сторона, в данном случае Украина, должна предоставить калькуляцию по тому, какую компенсацию она требует в связи с этими нарушениями. Это все должно быть сделано после установления фактов, а факты будут установлены на основании изучения судом украинского и российского меморандума. Потом устные слушания, потом решение суда, и уже после этого решение суда будет еще дополнительный раунд, который будет определять именно вопрос компенсации», - резюмировала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России за финансирование ею терроризма на Донбассе, согласно Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - согласно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска по существу.

Зеркаль прогнозировала, что до рождественских каникул Международный суд ООН решит все процедурные моменты рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что доказательства в Международном суде ООН ответственности России за крушение самолета рейса МН17 и поставки оружия, с помощью которой совершались теракты в украинских городах, является моральным долгом Украины.