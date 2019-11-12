Зеркаль: моральный долг Украины – доказать, что РФ и ее должностные лица виновны в катастрофе МН17

По словам заместителя министра, Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирования терроризма на Донбассе.

Украина считает своим моральным долгом доказать в Международном суде ООН ответственность России за сбивание самолета рейса МН17 и поставки оружия, с помощью которого совершались теракты в украинских городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала на брифинге в Киеве.

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«Мы исходим из того, и суд нас поддержал, что никто не может избежать ответственности и никому не позволено безнаказанно нарушать права человека, нормы международного права», - заявила она.

По словам Зеркаль, Киев настаивает, что «все должны нести ответственность за нарушения, невзирая на размер, состояние, членство в Совете безопасности ООН».

«Несмотря на все это нарушения должны быть известны всем мировому сообществу, и Россия сейчас уже должна оправдываться и доказывать, как она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими гражданами. Суд отметил, что это все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства. Почему это важно? Потому что сейчас в своем меморандуме, который РФ должна представить в следующем году, они уже должны доказывать, что они принимали меры для того, чтобы обеспечить соответствующее следствие, недопущение (финансирование терроризма - УНИАН), правовое сотрудничество по всем фактам и по всем показаниям, которые мы приводим в своем меморандуме и приложениях», - сказала Зеркаль.

Заместитель министра отметила, что Украина просит суд ООН установить совершенные Россией нарушения, прекратить их и компенсировать все убытки.

«Мы считаем, что наш моральный долг - доказать, что РФ и российские должностные лица виновны в сбивании МН17, что они виновны в поставках оружия на территорию Украины, с помощью которого были совершены террористические акты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове. Все это происходило при финансовой поддержке российских должностных лиц, и российские должностные лица осознавали, для чего они предоставляют это оружие и эту поддержку», - отметила она.

Зеркаль высказала надежду, что дело против России в Международном суде ООН будет доведено до конца, будут установлены виновные, и они понесут за это ответственность.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму — в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Зеркаль прогнозировала, что до Рождественских каникул Международный суд ООН решит все процедурные моменты рассмотрения по существу.