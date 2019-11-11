Мазур собирается вести в Польше "украинскую пропаганду" и вредить российским интересам

Украинец допускает, что по вине России может задержаться в Польше на месяц, или больше.

Украинский ветеран Игорь Мазур, которого задержали в Польше по запросу РФ, заявил, что в ожидании суда будет заниматься «украинской пропагандой» и вредить российским интересам.

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Такое заявление украинец сделал в интервью «Главкому», отвечая на вопрос журналиста.

«Буду встречаться с преподавателями вузов в Люблине. Мне предложили провести несколько встреч с молодежью. Я буду заниматься все это время украинской пропагандой в Польше. Буду и дальше вредить позициям и интересам России здесь. Я не буду просто сидеть на диване и читать книжку. Думаю, у меня будет насыщенная программа. Хотя и не такая, какой могла бы быть, если бы я был абсолютно свободным. Думаю, что от меня будет какая-то польза для украинского и польского дела», – сказал он.

По словам Мазура, он ехал в Польшу на конференцию, которая была посвящена польско-украинским отношениям в разрезе противостояния с Россией.

Украинец допускает, что с учетом судебных процессов может задержаться в Польше на месяц, или больше.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу России задержали одного из лидеров «УНА-УНСО», ветерана войны на Донбассе, сотрудника Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игоря Мазура (позывной «Тополь»). В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах принимал участие в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Сам Мазур российские обвинения отвергает.

10 ноября польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.