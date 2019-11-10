Корниенко анонсирует изменения в законодательство о политических партиях

Он считает, что закон о политических партиях «морально и технически устарел».

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко анонсирует в ближайшее время инициирование изменений в законодательство о политических партиях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время первого этапа очередного съезда партии «Слуга народа», который проходит в конгрессно-виставковком центре «Парковый» в Киеве.

«В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство о политических партиях ...», - сообщил Корниенко.

По его убеждению, закон о политических партиях «морально и технически устарел».

Как сообщал УНИАН, на съезде партии "Слуга народа" было принято решение назначить ее председателем Александра Корниенко.