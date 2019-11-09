Гончарук: олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власть страны, как сейчас

Также он подчеркнул важность адекватной судебной системы в этом вопросе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверяет, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

Об этом он сказал на Киевском международной экономическом форуме, передает hromadske.

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«На меня лично не влияет ни Ахметов ни Коломойский ... Очень многие люди хотели бы, чтобы все считали, что они имеют огромное влияние на правительство, парламент, президента. Я убежден в том, что так мало влияния, как имеют эти уважаемые граждане сейчас, — они никогда не имели», — отметил Гончарук.

Премьер отметил, что все олигархи являются владельцами крупных монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь регулятор, «который будет честно считать тариф», и Антимонопольный комитет, «который будет давать трезвые оценки». Также, по его словам, необходима справедливая приватизация, над чем работает нынешнее правительство.

«Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно. Очевидно, что есть владельцы каналов, которые защищают свои интересы», — добавил Гончарук.

Также он подчеркнул важность адекватной судебной системы в этом вопросе.

«Честные суды также нас будут защищать, несмотря на фамилии. Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, — оно уменьшается», — подытожил премьер.