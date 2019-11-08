Появилось видео с обысками у нардепа Столара – эксклюзив

По данным Елены Гитлянской, обыски проводятся по делу о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской госадминистрации.

В распоряжении УНИАН появилось эксклюзивное видео с обысками следственной группы Службы безопасности Украины в бизнес-центре «Парус» в Киеве в офисе, который связывают с народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадимом Столаром.

Как передает корреспондент УНИАН, следственные действия в бизнес-центр пришли проводить около 10 человек. Охрана бизнес-центра сопротивления не оказывала и пропустила правоохранителей.

На 30-м этаже здания правоохранители зашли в офис, на входе в который на табличке указано «Турчинов и партнеры. Адвокатское объединение». Журналистов туда не пустили.

Позже представители СБУ завели в офис двух лиц преклонного возраста, которые, вероятно, являются понятыми. Правоохранители зашли в офис в бронежилетах, шлемах и с огнестрельным оружием.

Позже в комментарии УНИАН пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что обыски проводятся по делу о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской госадминистрации.

«Проходят обыски в одном из адвокатских объединений в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА», - отметила она.

Также УНИАН стало известно из источников в правоохранительных органах, что следственные меры принимаются в рамках уголовного производства № 42019100000000293 (по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области.

Обыски связаны с документированием противоправной деятельности должностных лиц КГГА, КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и ООО «Эко-Строй-Трейд» при расходовании бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта «Строительство Большой Окружной дороги».

Как известно, Столар является народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». В свое время он был депутатом Киевского городского совета. СМИ Столара связывают с контролем над сферой строительства и недвижимости в столице. Также его имя фигурировало в строительном скандале с «Элита-Центром».

В 2017 Столар был зафиксирован журналистами на частном самолете из Неаполя с мэром Киева Виталием Кличко. В СМИ вышло расследование об оффшорной чартерной компании и непрозрачных деловых связях с мэром столицы.