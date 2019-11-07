Секретов не будет: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным, Меркель и Макроном

Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что это такая тема, очень сенсационная, заверил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский обсудит с лидерами «нормандской четверки» следующие места разведения сил и средств на оккупированном Донбассе.

Об этом он рассказал за рулем Tesla.

При этом он повторил, чтобы все забыли про серую зону, поскольку сейчас ситуация в Золотом безопасна.

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«А какой дальше план действий, как дальше будет и в каких городах или городках или местах будет разведение, формат обмена наших людей будет, в какие сроки, какой формат может быть на местных выборах – все эти вопросы надо будет друг другу задавать и решить на нормандской встрече», – сказал он, отметив, что принятые на встрече решения потом будут согласовывать с обществом.

«Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что это такая тема, очень сенсационная», – заверил Зеленский.

По словам президента, где состоялось разведение сил – нет выстрелов.

«И статистика такая, где есть разведение – там огня нет. Вот такая статистика. Что касается Петровского, там просто, вы знаете, поле. Там нет никаких проблем с разведением», – сказал он.

По мнению Зеленского, в Украине появилось много «фейков» из России относительно рисков разведения сил, а журналисты распространяют их, "потому что не понимают, что делают".

«Потому что нет никакой капитуляции. Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум в нормандском процессе», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщения УНИАН, Вооруженные силы Украины готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12.00.

"Завтра, 8-го числа, планируется разведение. Украинская сторона сегодня через МИД ОБСЕ сообщила официально о том, что готова до начала практической фазы разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка", - сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.