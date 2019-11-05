У Путина заявили, что говорить о встрече в «нормандском формате» до конца года преждевременно

Песков утверждает, что позиция Путина "неизменна, последовательна и предельно понятна".

В Кремле заявляют, что говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - заявил Песков.

Он отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина по "нормандскому формату" "неизменна, последовательна и предельно понятна".

"Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем, считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал Песков.

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"Пока преждевременно говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - отметил он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле шансы провести саммит до конца года.

На вопрос УНИАН, что должно содержаться в документе по итогам саммита, Песков ответил: "Не могу сказать. Ведется такая дискретная подготовительная работа. Было бы неправильно вести ее в публичном режиме, это не способствовало бы процессу подготовки и скорейшего проведения встречи".

Как сообщал УНИАН, 4 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до встречи "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) может быть подготовлен документ, который лидеры стран должны согласовать.

Пристайко заявил, что Россия не выдвигает новых требований для проведения встречи лидеров "нормандского формата". По его словам, "есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят" на встрече в "нормандском формате".

Как сказал глава МИД, в сентябре было всего два требования: признание "формулы Штайнмайера" и разведение на трех участках - в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Пристайко отметил, что "мы завершаем сейчас третий участок".

"Российская сторона сейчас начала говорить о документе, который стороны должны согласовать, чтобы лидеры с ним работали. Этого требования не было, хотя, в принципе, если это документ, который будет по результатам встречи, это можно подготовить, чтобы действительно лидеры не сидели и на чистом листе не начинали писать результат", - сказал министр.

Он вновь заявил, что украинская сторона готова к этой встрече. "Надеемся, что, если не будет обстрелов с той стороны, то мы сможем отсчитать семь дней и начать разведение в зоне отвода Петровское", - отметил Пристайко.