В Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий Ирины Луценко

За решение должны проголосовать не менее 226 парламентариев.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Луценко (фракция "Европейская солидарность").

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На официальном сайте ВР проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И.С." (№ 2395) еще не доступен для ознакомления.

Согласно законодательству, за решение должны проголосовать не менее 226 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. "Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в Facebook.

Депутат отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".

В тот же день бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его жена написала заявление о прекращении депутатских полномочий из-за проблем с сердцем. Он заявил в Facebook: "Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей на полную отдачу, как она это делала и в оппозиции, и при власти".

Луценко заверил, что это "никак не связано с версиями переполненных желчью псевдоэкспертов".

"Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс и вернулся в Киев (из Лондона). Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места проживания", - подчеркнул экс-генпрокурор.