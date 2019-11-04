Ирина Луценко решила отказаться от депутатского мандата

По словам депутата, у нее возникли проблемы со здоровьем.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко.

Она добавила, что всегда рассматривала депутатский мандат как "большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны".

"Своей основной миссией видела защиту детей и украинских семей, борьбу с домашним насилием, защиту прав человека", - отметила парламентарий.

Кроме того, Луценко подчеркнула, что приоритетом ее работы в качестве народного депутата также была защита государственного суверенитета Украины.

Она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку и сотрудничество. "Остаюсь членом команды партии "Европейская солидарность", - добавила депутат.

21 октября сообщалось, что муж Ирины, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в Лондоне, где учится в престижной школе английского языка The London School of English.