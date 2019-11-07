Полиция открыла уголовное производство против Портнова из-за давления на журналистов

Правоохранители начали расследование из-за препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы" и угроз.

Полиция начала уголовное производство по факту обращений о давлении экс-заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на журналистов редакции программы журналистских расследований «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которая работает над подготовкой материала о нём.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 2 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 ноября "Радио Свобода" сообщила, что бывший народный депутат Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях", нарушив украинское законодательство сразу по нескольким статьям.